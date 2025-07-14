Ассоциация людей с ахондроплазией и другими формами карликовости раскритиковала Ламина Ямаля, который использовал карликов с целью развлечения на праздновании своего 18-летия.

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"Мы осуждаем наем людей с карликовостью для развлечений на вечеринке Ламина Ямаля. Ассоциация будет принимать меры как в правовом, так и в социальном поле, чтобы воспрепятствовать такому поведению", – цитирует заявление организации AS.

Напомним, что звездный вундеркинд Барселоны устроил пышный праздник 13 июля по случаю своего совершеннолетия. На мероприятие было приглашено немало знаменитостей: стримеров, футболистов, блогеров и различных певцов.

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