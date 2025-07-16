Как информирует официальный сайт клуба, с нового сезона 18-летний Ямаль будет выступать под 10-м номером. Его новое соглашение рассчитано до лета 2031 года.

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"Это была моя мечта с самого детства. Я и моя семья очень счастливы. Барселона – моя жизнь, мой дом, я здесь с семи лет. Для всех детей в Ла Масии попасть в первую команду – мечта, и я делаю это. Я надеюсь победить, наслаждаться этим и продолжать побеждать, потому что я молод. Я с нетерпением жду возможности играть на новом стадионе.

Это продление контракта означает, что я продолжу играть за клуб всей моей жизни, получая от этого удовольствие. Я не чувствую никакого давления. Мы все счастливы. Пришло время наслаждаться игрой под другим номером, но с той же целью.

Давит ли на меня новый игровой номер? Месси проложил свой путь, я проложу свой. Теперь он перейдет от Ансу Фати к Ламину. Я буду работать изо всех сил, отдам всего себя и сделаю всех болельщиков счастливыми, как на поле, так и дома. Месси, Роналдиньо и Марадона? Постараюсь продолжить их дело.

Бабушка? Из-за нее мы немного опоздали на церемонию. Она была в Марокко, и без нее я бы не смог сделать что-то настолько особенное. Я должен поблагодарить ее за все, что она для меня сделала", – заявил Ямаль.