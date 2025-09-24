Вингер Барселоны Ламин Ямаль до сих пор не вернулся к тренировкам с командой после повреждения.

Ламин Ямаль не присутствовал на тренировке “кулес” перед игрой с Овьедо, информирует Mundo Deportivo.

Вероятно, 18-летний вингер пропустит четвертый матч подряд. Возвращение звезды Барселоны ожидается уже 28 сентября в игре седьмого тура Ла лиги против Реал Сосьедада.

Во встрече с басками Ганси Флик планирует дать игровое время и максимально подготовить Ямаля, чтобы в матче второго тура ЛЧ против ПСЖ Ламин был в своей лучшей форме.

Добавим, что Ямаль в сезоне 2025/26 сыграл всего 3 матча. В его активе 2 гола и 3 ассиста.

Игра Барселона – ПСЖ состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

