На днях жемчужина "кулес" отпраздновал совершеннолетие, но это никак не мешает дальше развлекаться на тренировках.

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Роберт Левандовски и Гави решили одновременно пойти в отбор против Ямаля, но потерпели фиаско. Ламин роскошным эластико пробросил мяч и начал хохотать. Старший на 19 лет Левандовски решил больше не церемониться – схватил юного наглеца за грудки и силой забрал мяч.

Напомним, вскоре Барселона начнет тур по Азии, а официальный сезон откроет ровно через месяц. 16 августа каталонцы сыграют на поле Мальорки в рамках первого тура Ла Лиги.

O Lamine Yamal descontrolado, driblando geral no treino. pic.twitter.com/AimLKdp5cD — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) July 15, 2025

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