Ямаль эффектным финтом оставил в дураках 2 звезд Барселоны – Левандовски силой проучил юного наглеца (ВИДЕО)
Вингер Барселоны Ламин Ямаль продолжает удивлять техникой даже собственных одноклубников.
На днях жемчужина "кулес" отпраздновал совершеннолетие, но это никак не мешает дальше развлекаться на тренировках.
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Роберт Левандовски и Гави решили одновременно пойти в отбор против Ямаля, но потерпели фиаско. Ламин роскошным эластико пробросил мяч и начал хохотать. Старший на 19 лет Левандовски решил больше не церемониться – схватил юного наглеца за грудки и силой забрал мяч.
Напомним, вскоре Барселона начнет тур по Азии, а официальный сезон откроет ровно через месяц. 16 августа каталонцы сыграют на поле Мальорки в рамках первого тура Ла Лиги.
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