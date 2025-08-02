Как сообщает официальный аккаунт Барселоны в сети Х, Ламин Ямаль вместе с партнерами по команде встретились с K-pop группой ITZY в Сеуле и устроили соревнования с позами и танцевальными движениями.

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К активностям присоединились, в частности, Роберт Левандовски и Алехандро Бальде – футболисты повторяли фирменные жесты ITZY и демонстрировали собственные празднования голов.

Партнерство клуба со Spotify в последние годы связало Барсу с музыкальной индустрией: команда выпускала специальные комплекты с логотипами Drake, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía и Travis Scott. Коллаборации приносят значительные доходы и расширяют глобальное присутствие бренда – ITZY стали новыми медийными партнерами на этом турне.

Барселона находится в Азии на предсезонном турне: каталонцы уже победили Виссел Кобе 3:1 в Японии и ФК Сеул 7:3 в столице Южной Кореи. Следующий контрольный матч – в понедельник против южнокорейского Тэгу.

После этой игры вернется в Европу, где примет участие в Кубке Жоана Гампера против Комо – это будет финальная репетиция перед стартом Ла Лиги.

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