Ламин Ямаль и Роберт Левандовски были оштрафованы УЕФА на 5 тысяч евро каждый за нарушение Антидопингового регламента после последнего матча Барселоны в еврокубках, информирует Marca. Руководящий орган считает, что оба игрока не выполнили указания инспектора антидопингового контроля (статья 21.8) и не явились немедленно на контрольный пункт (статья 21.10(a), как того требует регламент.

Ганси Флик, который находился на скамейке запасных, был оштрафован на 20 тысяч евро и дисквалифицирован на один матч в клубных турнирах УЕФА за нарушение общих принципов поведения. Его заместитель Маркус Зорг получил аналогичные финансовые и спортивные санкции по тем же причинам.

Решение Комитета по контролю, этики и дисциплины также распространяется на Барселону, которая должна уплатить штраф в размере 5250 евро за бросание болельщиками предметов и 2500 евро за запуск фейерверков.

