В матче Испании и Турции произошел конфликтный эпизод между Ардой Гюлером и Ламином Ямалем.

В отборе к чемпионату мира сборная Испании без шансов разгромила Турцию – 6:0. Центральными фигурами вечера стали Ламин Ямаль из Барселоны и Арда Гюлер из Реала, которые столкнулись в напряженном эпизоде.

Ямаль без паспорта вырвался из Турции – помогли связи с местными органами власти

Ямаль провел яркий матч и отметился двумя ассистами. Гюлер же не выдержал эмоций после шестого гола и дважды толкнул 18-летнего соперника. Ямаль не отступил, и ситуация могла перерасти в больший конфликт, но игроков быстро растащили партнеры.

Интересно, что перед игрой Гюлер выражал уважение к таланту футболиста Барселоны: "Я не удивлен тем, что делает Ламин Ямаль, ведь он имеет большой талант. Он сделает все, чтобы усложнить нам жизнь, но мы также имеем потенциал и сыграем с большой уверенностью".

Для Турции матч стал настоящим разочарованием, тогда как Испания вновь подтвердила статус фаворита группы. В то же время противостояние Ямаля и Гюлера только добавило интриги перед предстоящим Эль-Класико в Ла Лиге, который состоится 26 октября на Сантьяго Бернабеу.

Lamine Yamal x Arda Güler. pic.twitter.com/kIJbF5W9Yp — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) September 7, 2025

Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде – Мерино оформил хет-трик, Оярсабаль трижды ассистировал