"Никогда нельзя знать наверняка, или хороший это момент. Это другое соревнование, играем против лучшей команды прошлого сезона. Мне очень нравится стиль ПСЖ. Мне нравятся их футболисты и тренер.

Календарь – это часть этого бизнеса, приходится иметь дело с травмами. Все тренеры хотят иметь игроков готовыми. Мы надеемся, что получится хороший матч. Должны работать над своим планом на игру. Завтра легко не будет, ведь ПСЖ тоже хочет владеть мячом, хорошо прессингует. От первой и до последней минуты мы должны играть на самом высоком уровне. Это Лига чемпионов.

Нужно выбирать правильных игроков на идеальные позиции, поэтому я меняю защитников. В моей команде есть большое качество, и должны им управлять. Только и всего. Это не потому, что я не нашел постоянной пары центрбеков – все зависит от характеристик соперников.

Не люблю, когда Ламина слишком превозносят. Ему 18 лет. Он должен сосредоточиться на тяжелой работе. У него есть талант, и сейчас он на очень высоком уровне. Но чтобы подняться на один или два уровня выше, а он может это сделать, нужно продолжать работать. Футбол – это не только атака, но и защита.

В течение 90 минут нам понадобятся и Ферран Торрес, и Роберт Левандовски. Посмотрим, кто выйдет с первых минут. Педри действительно добавил. Все видят, что он делает на поле. Но для команды важно иметь лидера именно в центре поля. На своей позиции Педри может быть лидером, и он прогрессирует. Всегда высказывает свое мнение, когда есть что обсудить, не всегда говорит "да". Для меня это важно.

Мы Барса, конечно. Мы – фавориты. Но это тяжелая работа, долгий путь", – цитирует Флика AS.

