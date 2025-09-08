Звезда сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль вместе с командой вернулся на Пиренейский полуостров.

18-летний Ламин Ямаль избежал проблем при вылете из Турции после того, как потерял свой паспорт, сообщил журналист Альфредо Мартинес в X.

Ямаль потерял паспорт после игры отбора к ЧМ-2026 – звезда может застрять в Турции

Испанская федерация футбола (RFEF) пообщалась с местными органами власти, чтобы игрок мог без проблем вернуться в Барселону. В итоге Ямаль успешно прибыл в Испанию вместе с другими игроками национальной сборной.

Напомним, что подопечные Луиса де ла Фуэнте 7 сентября разгромили Турцию со счетом 6:0.

