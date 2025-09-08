Ямаль без паспорта вырвался из Турции – помогли связи с местными органами власти
13:42 - Читати українською
Звезда сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль вместе с командой вернулся на Пиренейский полуостров.
18-летний Ламин Ямаль избежал проблем при вылете из Турции после того, как потерял свой паспорт, сообщил журналист Альфредо Мартинес в X.
Ямаль потерял паспорт после игры отбора к ЧМ-2026 – звезда может застрять в Турции
Испанская федерация футбола (RFEF) пообщалась с местными органами власти, чтобы игрок мог без проблем вернуться в Барселону. В итоге Ямаль успешно прибыл в Испанию вместе с другими игроками национальной сборной.
Напомним, что подопечные Луиса де ла Фуэнте 7 сентября разгромили Турцию со счетом 6:0.
Испания шокировала Турцию, забив 6 голов на выезде – Мерино оформил хет-трик, Оярсабаль трижды ассистировал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter