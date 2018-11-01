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Яквинта приговорен к 2 годам тюрьмы

31 октября 17:38 249 Читати українською
Яквинта приговорен к 2 годам тюрьмы
Винченцо Яквинта / соцсети

Экс-нападающий сборной Италии Винченцо Яквинта получил 2 года лишения свободы за связи с мафией.

Суд приговорил бывшего нападающего сборной Италии и участника ЧМ-2006 Винченцо Яквинту к 2 годам заключения за связи с мафией Ндрангета, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В 2015 году итальянец был обвинен в нелегальном хранении огнестрельного оружия, при этом его заподозрили в помощи Ндрангете проникнуть на север страны.

Ранее сообщалось о подозрении в связях с мафией Пепе Рейны, Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароники.

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Италия Винченцо Яквинта Винченцо Яквинта Италия Италия
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