"Если ты кричишь "Слава Украине", то зачем потом извиняешься и жмешь руку Путину?", – Левченко раскритиковал Виду

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды во время ЧМ-2018.

"Я думаю, люди не совсем поняли, почему Вида кричал "Слава Украине". И почему кричит после победы над Россией. Многим сложно понять, что заложено в этих словах. Некоторые даже не знают, где он играл в последние лет пять.

Мне приходилось объяснять многим голландцам, почему он кричит "Слава Украине" и что означает этот слоган. Опять-таки, Вида прокричал, потом извинился, потом пожал руку Путину и получил медаль. И все довольны. Это пахнет недоразумением или пиаром.

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Если ты последователен в своих действиях, то когда кричишь "Слава Украине", значит что-то имеешь в виду. Это серьезный лозунг. Если это шутка – он извинился и забыли.

У нас это почему-то интерпретировали в медиа, как будто он кричал это в поддержку Украины. Но это не так. В моем понимании, если ты кричишь "Слава Украине" в поддержку Украины, то зачем тогда потом извиняешься и жмешь руку Путину?

Об исключении Вукоевича из делегации сборной Хорватии во время ЧМ-2018: хорватский футбольный союз, по сути, прогнулся, испугался конфликта. Если ты выгонишь Вукоевича, то должен выгнать и Виду. Ведь они этот "мероприятие" проводили вместе.



А так, хорваты решили сгладить углы, чтобы не было широкомасштабного скандала. Пожертвовали одним из членов команды, который менее важен. Я не удивлюсь, если он через несколько месяцев снова будет включен в состав сборной или хорватского союза", – цитирует Левченко Tribuna.

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Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а позже Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.