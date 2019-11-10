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Яковенко забил в шестом матче подряд, однако не спас Эсбьерг от поражения

19:31 65 Читати українською
Яковенко забил в шестом матче подряд, однако не спас Эсбьерг от поражения
Юрий Яковенко / ФК Эсбьерг

Нападающий Эсбьерга Юрий Яковенко продолжил свою голевую серию в матче 16 тура чемпионата Дании против Брондбю (1:2).

Чемпионат Дании, 16 тур

Брондбю – Эсбьерг – 2:1

Голы: Мраз, 29, 35 – Яковенко, 75

Команда украинского форварда получила двойной удар в первом тайме – словак Самуэль Мраз постоянно оставался неприкрытым в центре штрафной и легко расстреливал голкипера Эсбьерга.

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Во втором тайме Юрий Яковенко подарил надежду на очки гостям, головой пробив в девятку после подачи с углового. Украинец не идет с поля без гола уже в шестом матче подряд. Впрочем, его бомбардирские подвиги на этот раз не помогли команде избежать поражения – 1:2.

Эсбьерг продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести туров и занимает предпоследнюю строчку с 10 очками в активе.

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