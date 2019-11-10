Яковенко забил в шестом матче подряд, однако не спас Эсбьерг от поражения

Нападающий Эсбьерга Юрий Яковенко продолжил свою голевую серию в матче 16 тура чемпионата Дании против Брондбю (1:2).
Чемпионат Дании, 16 тур
Брондбю – Эсбьерг – 2:1
Голы: Мраз, 29, 35 – Яковенко, 75
Команда украинского форварда получила двойной удар в первом тайме – словак Самуэль Мраз постоянно оставался неприкрытым в центре штрафной и легко расстреливал голкипера Эсбьерга.
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Во втором тайме Юрий Яковенко подарил надежду на очки гостям, головой пробив в девятку после подачи с углового. Украинец не идет с поля без гола уже в шестом матче подряд. Впрочем, его бомбардирские подвиги на этот раз не помогли команде избежать поражения – 1:2.
Эсбьерг продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести туров и занимает предпоследнюю строчку с 10 очками в активе.
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