Яковенко забил гол за Эсбьерг в чемпионате Дании

Форвард Юрий Яковенко помог Эсбьергу победить Вайле.

Дания. Суперлига 26-й тур

Эсбьерг – Вайле – 2:1

Голы: Яковенко, 70, Кауко, 90+2 – Соуза, 59 (пен.)

Удаление: Парунашвили, 82

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Эсбьерг в родных стенах оказался сильнее Вайле. Украинский форвард Юрий Яковенко вышел в стартовом составе своей команды и восстановил паритет в матче, забив на 70-й минуте. Команда Яковенко в итоге праздновала победу благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время.

Украинцы в составе Вайле Сергей Гринь и Владлен Юрченко начали матч на скамейке запасных. Гринь вышел на поле на 54-й минуте, однако не смог отличиться результативными действиями.

После этой победы Эсбьерг вышел на 5 позицию в датской Суперлиге. Вайле является абсолютным аутсайдером первенства.