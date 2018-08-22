Яковенко: У Аякса игры как таковой пока нет

Экс-футболист Динамо и новоиспеченный эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Александр Яковенко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

"В Аякса хорошая команда по подбору игроков. Однако, игры как таковой у них пока нет. В Нидерландах их очень сильно критикуют за это.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Буду болеть за Динамо. Надеюсь, киевляне выигрывают и пройдут дальше", – сказал Яковенко в эфире телеканала Футбол 1.

Матч и онлайн-трансляция Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартуют в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать канал "Футбол 2".