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Яковенко: У Аякса игры как таковой пока нет

21:14 76 Читати українською
Яковенко: У Аякса игры как таковой пока нет
Александр Яковенко / фото из соцсетей

Экс-футболист Динамо и новоиспеченный эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Александр Яковенко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

"В Аякса хорошая команда по подбору игроков. Однако, игры как таковой у них пока нет. В Нидерландах их очень сильно критикуют за это.

Аякс – Динамо: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Буду болеть за Динамо. Надеюсь, киевляне выигрывают и пройдут дальше", – сказал Яковенко в эфире телеканала Футбол 1.

Матч и онлайн-трансляция Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартуют в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать канал "Футбол 2".

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс

live 44'
2 : 1
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс Аякс Аякс - Динамо Киев Александр Яковенко Александр Яковенко Динамо Киев Динамо Киев
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