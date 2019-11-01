Яковенко снова забил за Эсбьерг – украинец отличился в четырех матчах подряд

Украинский форвард датского Эсбьерга Юрий Яковенко продолжает стабильно забивать за свою команду.
Дания, Суперлига, 15-й тур
Эсбьерг – Хорсенс – 1:1
Голы: Яковенко, 2 – Прип, 40
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В отчетном поединке счет уже на 2-й минуте открыл 26-летний украинец, однако еще до свистка на перерыв гости сумели отыграться.
Гол Яковенко стал уже четвертым в четырех подряд матчах за Эсбьерг – в предыдущих турах Юрий отличился в воротах Копенгагена, Митьюлланда и Сеннерюска.
Благодаря этой ничьей Эсбьерг прервал серию из трех поражений подряд, но остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 10 очков.
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