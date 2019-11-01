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Яковенко снова забил за Эсбьерг – украинец отличился в четырех матчах подряд

22:22 35 Читати українською
Яковенко снова забил за Эсбьерг – украинец отличился в четырех матчах подряд
Юрий Яковенко / Getty images

Украинский форвард датского Эсбьерга Юрий Яковенко продолжает стабильно забивать за свою команду.

Дания, Суперлига, 15-й тур

Эсбьерг – Хорсенс – 1:1

Голы: Яковенко, 2 – Прип, 40

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В отчетном поединке счет уже на 2-й минуте открыл 26-летний украинец, однако еще до свистка на перерыв гости сумели отыграться.

Гол Яковенко стал уже четвертым в четырех подряд матчах за Эсбьерг – в предыдущих турах Юрий отличился в воротах Копенгагена, Митьюлланда и Сеннерюска.

Благодаря этой ничьей Эсбьерг прервал серию из трех поражений подряд, но остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 10 очков.

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Украинцы за рубежом Видеоновости Мир Юрий Яковенко Юрий Яковенко Эсбьерг Эсбьерг
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