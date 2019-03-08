Яковенко раскритиковал игру Русина в матче с Челси

Бывший полузащитник киевского Динамо, а ныне – телеэксперт Александр Яковенко прокомментировал игру нападающего "бело-синих" Назария Русина против лондонского Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Когда Челси забил второй мяч, то лондонцы расслабились и отдали инициативу. У Динамо начали возникать атаки.

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Если нужно было бы забить больше, соперник сделал бы это. В составе Динамо лучшим игроком был Бойко. Это о многом говорит. Эпизод с неназначенным пенальти в ворота Челси? Его нужно было ставить.

У Русина неготовность к матчам такого уровня. Всю борьбу у него выигрывали Давид Луис и Кристенсен. Назария нельзя винить, но если бы он цеплялся за мяч, то Динамо было бы легче выходить в атаки", – заявил Яковенко в эфире канала "Футбол 2".

Отметим, что киевляне трижды пропустили от Челси. Голами отметились Педро, Виллиан и Хадсон-Одой.

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