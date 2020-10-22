"Трудно сказать, что это мое первое впечатление. Ведь я достаточно давно знаю клуб, президента, инфраструктуру. В целом все мне знакомо, необычного ничего нет. Я достаточно давно знаю Александра Вячеславовича. Знаю его как профессионального человека, который очень любит футбол и пытается создать хорошую команду. Поэтому, получив предложение, я долго не раздумывал.

"Для начала Оболонь будет выигрывать в каждой игре": Яковенко – о задачах в клубе Первой лиги

Подобные решения, как правило, я сам принимаю. Родные не отказывали, ведь футбол – это наша жизнь, наша работа. Мы футбольная семья и подобные предложения для нас не является чем-то космическим или новым. Вполне обычное дело. Я не был без футбола. Я все это время был в футболе. Я слежу за футболом, я провожу консультации, а для этого я всегда должен быть в теме. Поэтому хоть и не в тренировочном процессе, однако в футболе я был постоянно.

Пожелания болельщикам? Надеюсь не подвести их ожидания. Все, что от нас зависит, от всего тренерского штаба, будем выполнять. Все, и первая, и вторая команды, должны работать на результат", – приводит слова Яковенко официальный сайт Оболони.

Заметим, что недавно Яковенко возглавил перволиговую Оболонь, которая неудачно начала сезон. В его тренерский штаб вошли Геннадий Литовченко и Валерий Иващенко, тренером вратарей стал Геннадий Тарасюк.

Оболонь после 6 туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 15-ю строчку, набрав 7 очков. К слову, в столичной команды есть игра в запасе.

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