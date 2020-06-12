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Яковенко отметился голом за Эсбьерг – сумасшедший тайм с 5 мячами и ассистом от экс-голкипера Арсенала

22:05 38 Читати українською
Яковенко отметился голом за Эсбьерг – сумасшедший тайм с 5 мячами и ассистом от экс-голкипера Арсенала
Юрий Яковенко (в центре) / Сайт Эсбьерга

Эсбьерг и Раннерс устроили настоящее шоу в матче 27 тура чемпионата Дании.

Чемпионат Дании, 27 тур

Эсбьерг – Раннерс – 4:2

Голы: Дауда, 8, Яковенко, 17, Брорссон, 27, Кауко, 90+2 – Рийс, 42, Хаммерсгей-Мистрати, 45+1

Юрий Яковенко вышел в основе и принял участие в блицкриге хозяев. Счет открыл Мохаммед Дауда с передачи голкипера Вито Манноне. Экс-игрок лондонского Арсенала запустил мяч через все поле, а защитники Раннерс не удержали сенегальца. Через девять минут отличился и Яковенко, в середине тайма украинца поддержал Брорссон – 3:0.

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Эсбьерг решил, что дело сделано, и явно расслабился. Наказание пришло перед свистком на перерыв – Раннерс быстро отыграл два мяча, заставив соперника волноваться. Впрочем, второй тайм и близко не был таким феерическим, дождаться еще одного взятия ворот удалось только в компенсированное время – постарался Кауко.

Победа позволила Эсбьергу несколько улучшить турнирное положение, однако Яковенко и компания все еще остаются на последнем месте своей группы выбывания.

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11:57
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Теги
Эсбьерг Эсбьерг Вито Манноне Вито Манноне Украинцы за рубежом Мир Юрий Яковенко Юрий Яковенко
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