Яковенко отметился ассистом по Эсбьерг

Юрий Яковенко отдал голевую передачу в матче чемпионата Дании.

Чемпионат Дании, 2 тур

Эсбьерг – Хобро – 1:1

Голы: Сойри, 40 – Ахмедходжич, 90+3

Украинский нападающий отметился ассистом в концовке первого тайма. Яковенко скинул мяч головой на ход Сойри, который уверенно разобрался с голкипером оппонентов.

Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты

Впрочем, Эсбьерг не смог завоевать три очка. На последних минутах встречи Ахмедходжич сравнял счет и оставил команду Яковенко с одним пунктом после двух сыгранных туров датской Суперлиги.