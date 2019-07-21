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Яковенко отметился ассистом по Эсбьерг

21 июля 23:49 24 Читати українською
Яковенко отметился ассистом по Эсбьерг
Юрий Яковенко (справа) / Фото ФК Эсбьерг

Юрий Яковенко отдал голевую передачу в матче чемпионата Дании.

Чемпионат Дании, 2 тур

Эсбьерг – Хобро – 1:1

Голы: Сойри, 40 – Ахмедходжич, 90+3

Украинский нападающий отметился ассистом в концовке первого тайма. Яковенко скинул мяч головой на ход Сойри, который уверенно разобрался с голкипером оппонентов.

Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты

Впрочем, Эсбьерг не смог завоевать три очка. На последних минутах встречи Ахмедходжич сравнял счет и оставил команду Яковенко с одним пунктом после двух сыгранных туров датской Суперлиги.

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Теги
Мир Юрий Яковенко Юрий Яковенко Эсбьерг Эсбьерг Хобро Хобро Украинцы за рубежом
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