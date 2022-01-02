Яковенко получил статус свободного агента еще 1 января, когда подошел к концу срок его контракта с Эсбьергом, информирует Footboom.

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Отметим, что клуб официально не сообщал об уходе Юрия, однако его профиль уже убрали с сайта. Transfermarkt также подтверждает уход украинца.

В текущем сезоне Яковенко сыграл всего в 4 матчах, в которых не отличался результативными действиями. Всего Юрий выступал за датский клуб 106 матчей и забил 26 голов.

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