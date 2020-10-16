Легенда Динамо Павел Яковенко в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.

Оболонь из Броваров может уволить действующего наставника Валерия Иващенко, а на его место назначить Павла Яковенко.

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Как сообщает Meta Ratings со ссылкой на близкие к клубу источники, такое изменение на тренерском мостике произойдет в случае проигрыша в матче против Николаева в рамках 7-го тура Первой лиги – кредит доверия к Иващенко будет исчерпан. Сейчас клуб из Броваров располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Сам поединок состоится сегодня, 16 октября, начало в 16:00.

Заметим, Павел Яковенко, который является главным претендентом на пост нового тренера Оболони, занимался тренерской деятельностью в 2008-2012 годах – работал с молодежной сборной. Также экс-игрок Динамо возглавлял Металлург, Борисфен, Химки, Кубань и Ростов.

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