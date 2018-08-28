Яковенко: Если Динамо будет давить на ворота Аякса на протяжении всего матча, киевляне будут иметь шансы на общий успех

Бывший полузащитник Динамо Александр Яковенко считает, что Динамо нужно оставить свои ворота в неприкосновенности и искать шансы в атаке.

"Думаю, что результат первого матча закономерен. Аякс выглядел лучше. Возможно, если бы эти команды сыграли в другой день, для киевлян все могло быть иначе. Но однозначно, ответный матч в Киеве будет другой. Поддержка болельщиков, домашний стадион должны помочь Динамо сыграть лучше, чем в первой игре.

В некоторых моментах матча с Аяксом в Амстердаме команда Александра Хацкевича выглядела достаточно убедительно и даже интереснее хозяев. В принципе, если получится давить на ворота гостей на протяжении всего матча, тогда шансы на общий успех обязательно будут.

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Счет 1:3 для Динамо не такой катастрофический, как 0:3, 0:4 или 0:5. Надо забить быстрый гол в Киеве, после этого, мне кажется, со стороны обеих команд может пойти ровная и открытая игра.

Уверен, что Аякс не сыграет от обороны в Киеве. Голландцы будут действовать в своей манере так, как они всегда играют – это комбинационный футбол с акцентом на атакующие действия. Мне кажется, голландские клубы в принципе почти не играют от обороны.

Поэтому моменты у Динамо обязательно будут и главное их реализовать, но при этом не забывать об обороне, чтобы не пропустить гол на своем поле. Надо беречь свои ворота и тогда будут шансы пройти Аякс по сумме двух матчей", – цитирует Яковенко Команда1.

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