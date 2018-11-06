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Якини возглавил Эмполи

15:16 10 Читати українською
Якини возглавил Эмполи
Джузеппе Якини / фото: ФК Эмполи

Эмполи после увольнения Аурелио Андреаццоли недолго находился без тренера. Новым наставником тосканцев стал Джузеппе Якини.

Джузеппе Якини стал новым главным тренером Эмполи, информирует официальный сайт клуба.

Детали соглашения пока неизвестны. Официальное представление Якини состоится сегодня на специальной пресс-конференции. Интересно, что вчера тосканцы уволили Аурелио Андреаццоли в день его 65-летия.

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54-летний Якини в течение своей тренерской карьеры возглавлял Виченцу, Сампдорию, Венецию, Палермо, Сассуоло и другие команды.

После 11 туров Эмполи занимает 18 позицию в чемпионате Италии, набрав 6 очков.

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Эмполи Эмполи Италия Трансферы Джузеппе Якини Джузеппе Якини Трансферы Чемпионата Италии
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