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Якимив перешел к новичку чемпионата Венгрии

12:51 54 Читати українською
Якимив перешел к новичку чемпионата Венгрии
Якимив против Фреда / Фото УПЛ

Хавбек перебрался в один из самых любимых чемпионатов украинских легионеров.

Венгерский Капошвар на официальном сайте объявил о подписании Андрея Якимива.

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Последним клубом 22-летнего полузащитника была Десна, в которую он перешел прошлым летом из Стали. Якимив не смог закрепиться в основе черниговской команды, поэтому недавно получил статус свободного агента. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2021 года.

Капошвар стал серебряным призером второго дивизиона Венгрии и получил право выступать в элите в сезоне 2019/20.

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Трансферы Украинцы за рубежом Мир Фото Венгрия Андрей Якимив Андрей Якимив
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