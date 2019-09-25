"Яйца меньше, чем фисташки", – Смалийчук жестко отреагировал на вылет Карпат из Кубка Украины

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал последние события в клубе и вылет от Ингульца в Кубке Украины.

"Кто знает, куда спрятался наш большой эксперт-комментатор, гений трансферной политики? Под какой куст залез этот украинский Мончи? Пора бы уже и вылезти на публику, рассказать людям, кто именно ответственен за такую ​​наконец долгожданную "стабильность" в Карпатах. Как вместе со своим другом мега-крутым агентом сплавили Чижевского, привели крайне перспективного украинского тренера, еще два десятка футболистов.

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И*****й стыд. Не столько за результаты, а за то, что клубом с большой историей руководит пара "менеджеров" с яйцами, меньше, чем фисташки. Потому п*****ь в телевизоре, без всякой ответственности за ту ахинею, что несешь – не мешки таскать... Однако, согласен, управлять клубом из тростника всегда комфортнее ...", – написал Смалийчук в своем Facebook.

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