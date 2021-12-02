Яя Туре заметили на базе Тоттенхэма – к первой команде его не подпускают
Ассистент наставника российского Ахмата Яя Туре решил набираться тренерского опыта на Туманном Альбионе.
38-летний ивуарийец был замечен на тренировочной базе Тоттенхэма, расположенной в Лондоне, сообщает Daily Mail. Но это только стажировка.
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Туре сотрудничает с менеджером академии "шпор" Дином Растриком и руководителем ее тренерского отдела Крисом Пауэллом. Бывший футболист проводит в клубе несколько дней в неделю, но прямого отношения к главной команде и ее коуче Антонио Конте не имеет.
Яя временно проживает в Лондоне и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории А. После завершения карьеры футболиста в 2020 году он работал ассистентом в Олимпике, а сейчас считается помощником наставника российского Ахмата.
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