38-летний ивуарийец был замечен на тренировочной базе Тоттенхэма, расположенной в Лондоне, сообщает Daily Mail . Но это только стажировка.

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Туре сотрудничает с менеджером академии "шпор" Дином Растриком и руководителем ее тренерского отдела Крисом Пауэллом. Бывший футболист проводит в клубе несколько дней в неделю, но прямого отношения к главной команде и ее коуче Антонио Конте не имеет.

Яя временно проживает в Лондоне и занимается получением тренерской лицензии УЕФА категории А. После завершения карьеры футболиста в 2020 году он работал ассистентом в Олимпике, а сейчас считается помощником наставника российского Ахмата.

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