Яя Туре забил дебютный гол в Китае

Экс-полузащитник Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре отметился голом в матче чемпионата Китая. Данный забитый мяч стал первым для ивуарийца в Поднебесной.

Китай. Первая лига, 18 тур

Синьцзян Тянь-Шань – Циндао Хайно – 2:5

Голы: Мусаян, 6, Абдусалам, 84 – Ши, 8, Хьянг, 36, 51, Клео, 45+1 (пен), Туре, 75

В матче 18-го тура Первой лиги Китая Циндао Хайно на выезде разгромил Синьцзян Тянь-Шань со счетом 5:2. Последний гол гостей в активе Яя Туре, известного по выступлениям в составе Барселоны, Манчестер Сити и сборной Кот-д'Ивуара.

Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Вела, над которым насмехался швед, ответил дублем

На 75-й минуте поединка Туре ударом головой из пределов вратарской забил 5-й гол Циндао Хайно в этом матче и первый для себя в новой команде. Циндао Хайно набрал 35 очков и лидирует в чемпионате.

Напомним, 36-летний Яя Туре подписал контракт с китайским клубом в начале июля. Перед этим звездный хавбек приехал в Киев и побывал в расположении Динамо.

Алжир – чемпіон КАН-2019: успішний тренер, голеадор, шанувальник кокаїну та інші герої першого тріумфу за 29 років