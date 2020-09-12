"Моя карьера не будет длиться вечно, но я знаю, что могу сыграть еще один или два сезона. Даже не осознавал, как сильно буду скучать по футболу. Мне не хватает энергетики, раздевалки, командного духа и чувство, когда выигрываешь матчи.

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Я учусь, чтобы получить тренерскую лицензию, но у меня впереди целая жизнь, чтобы попробовать это направление. Если я остановлюсь сейчас, когда еще нахожусь в хорошей форме, то буду жалеть об этом всю жизнь.

Я бы хотел поиграть в чемпионате Италии, там я еще не был. Или, может, во Франции или Англии, о которых у меня остались замечательные воспоминания. Я буду готов к любому вызову, который мне подбросит Серия А. Вопрос не в деньгах, а в футболе. Я хочу играть, потому что знаю, что способен на это", – приводит слова Туре Football-Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Напомним, Туре успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен.

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