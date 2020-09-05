Ивуарийца пригласили на благотворительный матч в рамках кампании Soccer Aid, информирует The Sun. Участники мероприятия создали отдельный чат в WhatsApp, и Туре решил похвастаться своим чувством юмора.

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Бывшая звезда Барселоны и Манчестер Сити скидывал видео с обнаженной женщиной в ванной, а также обещал привезти 19 эскортниц в отель, где проживали гости. Следует заметить, что в чате было немало женщин, которым не слишком понравились выходки Яя. В конце концов, 37-летнего хавбека исключили из списка участников матча, а сам он был вынужден просить прощения.

"Я хотел бы извиниться у всех, кто причастен к Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой очень жалею. Это были только шутки, но мне не хватило должного отношения к чувствам всех остальных участников. Я удалил шутки в течение нескольких минут и сразу же попросил прощения у всех участников группы. Я беру ответственность за этот инцидент. Я взрослый человек и должен избегать таких шуток. Желаю успехов Soccer Aid и всем участникам воскресного матча", – написал Туре.

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