Владелец клуба из города Сфынту-Георге Ласло Диозеги признался, что получил сообщение от представителей Яя Туре о готовности возглавить его команду.

"Назначение Яя Туре стало бы бомбой, но мы хотим не бомбу, а тренера, у которого за плечами есть хоть что-то.

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Мы получили более ста предложений, в том числе от иностранных тренеров. Но мы, в первую очередь, рассматриваем специалиста, который работал в Румынии", – сказал Диозеги в комментарии Sport Total FM.

Напомним, Сепси остался без тренера после ухода Лео Грозаву в конце сентября. После 11-ти туров команда занимает в чемпионате Румынии 12-ю строчку.

Яя Туре после завершения карьеры игрока стал тренером в донецком Олимпике, а сейчас работает асистеном главного тренера в российском Ахмате.

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