Слухи о возвращении Яя Туре в Украину вскоре могут сбыться.

Звездный ивуариец войдет в тренерский штаб Олимпика, утверждает ПроФутбол Digital.

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Яя Туре успел поиграть за другой донецкий клуб – Металлург. Затем был ряд европейских команд, в том числе звездные времена за Барселону и Манчестер Сити. Год назад опытный хавбек покинул китайский Циндао Хайню, но о завершении карьеры игрока официально не объявлял.

Напомним, что Олимпик встретил зимнюю паузу на седьмой строчке УПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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