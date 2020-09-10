Яя Туре предложили новичку Серии А – именитый хавбек 9 месяцев не выходил на поле в официальных матчах
Полузащитник Яя Туре может реанимировать карьеру в чемпионате Италии.
Агенты 37-летнего ивуарийца предложили его услуги новичку Серии А – Специи, информирует Il Secolo XIX.
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Туре под занавес карьеры хотел бы поиграть в Италии, и скромный статус клуба его не волнует. Правда, ветеран уже 9 месяцев находится без игровой практики после разрыва контракта с Циндао Хайню. Физические кондиции Яя могут стать проблемой для перехода в Специю.
Напомним, Туре успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен.
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