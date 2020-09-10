Агенты 37-летнего ивуарийца предложили его услуги новичку Серии А – Специи, информирует Il Secolo XIX.

Яя Туре вляпался в секс-скандал – экс-звезде Барселоны и Манчестер Сити пришлось просить прощения за глупые шутки

Туре под занавес карьеры хотел бы поиграть в Италии, и скромный статус клуба его не волнует. Правда, ветеран уже 9 месяцев находится без игровой практики после разрыва контракта с Циндао Хайню. Физические кондиции Яя могут стать проблемой для перехода в Специю.

Напомним, Туре успел поиграть за такие клубы, как Олимпиакос, Манчестер Сити, Барселону, Монако, донецкий Металлург и Беверен.

Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки