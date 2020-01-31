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Яя Туре покинул китайский клуб, – Селюк

16:11 102 Читати українською
Яя Туре покинул китайский клуб, – Селюк
Яя Туре / Фото Циндао Хайню

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского хавбека Яя Туре, рассказал о состоянии дел у своего подопечного.

"Яя Туре больше не играет за Циндао Хайню. Не знаю, завершил он карьеру или нет, у него семь пятниц на неделе, но сейчас он без клуба.

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Можно сказать, что свободный агент", – цитирует слова Селюка Sport24.

Напомним, 36-летний Яя летом 2019-го перебрался в Циндао. Хавбек известен своими выступлениями за Барселону, Манчестер Сити, Монако и другие команды. Стоит отметить, что в 2003-2005 годах ивуариец защищал цвета донецкого Металлурга.

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Мир Циндао Хайню Яя Туре Яя Туре Дмитрий Селюк Китай
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