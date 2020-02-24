"Яя Туре почти разрушил мою жизнь": Матузалем назвал грубый фол экс-игрока Барселоны причиной своих неудач

Бывший полузащитник Шахтера Франселино Матузалем вспомнил матч против Барселоны в составе Сарагосы, в котором получил травму после фола Яя Туре.

"Эта травма оказалась такой, которую я не смог преодолеть. Она нанесла мне непоправимый психологический вред. Я хотел добиться успеха в Испании и вы не представляете, насколько сильным было мое стремление.

Матузалем: Шахтер хотел сделать так, чтобы я больше не играл в футбол

У Яя Туре не было необходимости играть против меня так жестко. Я знаю, что у него не было такой задачи, но он сфолил очень жестко. Я провел около шести месяцев без игры в футбол. Это время было самым худшим моментом в моей жизни. У меня словно отрезали крылья.

Я больше никогда не играл так хорошо, как раньше. Яя Туре почти разрушил мою жизнь. Дело в том, что если бы не травма, в моей карьере все было бы по-другому", – сказал Матузалем в интервью El Periodico de Aragon.

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