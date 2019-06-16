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Яя Туре перейдет в клуб второго дивизиона Китая

09:52 13 Читати українською
Яя Туре перейдет в клуб второго дивизиона Китая
Яя Туре / Reuters

Ивуарийский полузащитник вскоре официально станет игроком китайского Циндао Хайню.

Бывшая звезда Манчестер Сити и Барселоны уже прилетел в аэропорт для подписания соглашения, передает Sina.

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36-летний хавбек станет игроком Циндао Хайню, который выступает во втором по силе дивизионе Китая. В аэропорту Туре встречали журналисты и болельщики, которые вручили звездному новичку шарф с традиционной символикой команды.

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Напомним, в 2003-2005 годах Яя Туре защищал цвета донецкого Металлурга.

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Мир Яя Туре Яя Туре Трансферы Циндао Хайню
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