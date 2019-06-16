Яя Туре перейдет в клуб второго дивизиона Китая

Сборная Украины — 00:55 9515
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Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл
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"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20Сборная Украины — 15 июнь 1136
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Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1 – видео голов и обзор матча, в котором "сине-желтые" стали чемпионами мираСборная Украины — 15 июнь 19909
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"Кожен пропущений гол – це образа для мене". Правила життя Олівера КанаГермания — 15 июнь 176
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Джампаоло покинул Сампдорию – тренером интересуется МиланИталия — 15 июнь 57