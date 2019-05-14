Яя Туре: Печально, что Донецк исчез с карты Украины

Бывший полузащитник донецкого Металлурга Яя Туре рассказал о городе, в котором раньше играл.

"Донецкий Металлург был большим клубом. Третьим в Украине после Шахтера и Динамо. Иногда я нервничал, потому что хотел быть первым. Из всех клубов, где я играл, только с Металлургом и Монако не удалось стать чемпионом. И это был хороший вызов для меня.

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Мне очень нравился Донецк – красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что это город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.

Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это удивительно, и сложно принять", – сказал Туре в эфире программы "Бомбардир".

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Туре выступал за донецкий Металлург с 2003-го по 2005-й годы, провел за клуб 39 матчей, в которых забил 5 мячей. Летом 2005 года Яя перешел в греческий Олимпиакос.