Бывшая звезда Барселоны, Манчестер Сити и помощник тренера в донецком Олимпике продолжит карьеру в российском первенстве.

Российский Ахмат объявил о назначении Яя Туре на должность одного из помощников главного тренера команды, сообщает официальный твиттер клуба.

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Отмечается, что контракт с ивуарийцем рассчитан до конца сезона 2021/22. Обязанности Яя Туре позже определит главный тренер Ахмата Андрей Талалаев.

Добавим, что звездный ивуариец успел поработать в Олимпик аж с тремя тренерами – Игорем Климовским, Юрием Калитвинцевым и Романом Санжаром. В статусе игрока Туре защищал цвета донецкого Металлурга, Олимпиакоса, Барселоны и Манчестер Сити и других клубов.

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