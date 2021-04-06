"Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя рядом нет семьи. Все вокруг новое. Языковой барьер – огромен. Чтобы адаптироваться к этой новой среде, нужно очень стараться. Нужно быть ответственным и сделать так, чтобы твоё окружение понимало тебя, а ты – его.

Чигринский получит должность в АЕКе по окончании сезона при одном условии, – СМИ

Если люди хотели, чтобы ты приехал, верили в тебя, то через несколько месяцев или год они начинают оценивать тебя. В таких клубах, как "Барселона", не дают времени на адаптацию. Они максимум дают один год. Если ты играешь не достаточно хорошо, они это прервут. Они привыкли, что к команде присоединяются великие игроки. Они очень требовательны по отношению к футболистам.

Мне нравится Чигринский, потому что его игра очень быстрая. Он всегда слушает игроков, команду. Иногда я был в восторге.

Ситуация с Дмитрием запутанная. На его позиции играли другие очень хорошие футболисты. Но когда он играл, он делал это очень хорошо. С точки зрения техники и работы с мячом. Он был слишком вежливым на поле. У него не было этого понимания: "Да, я в команде, я хочу быть ее частью, хочу быть № 1 в защите", – сказал Туре в интервью программе "Футбольный формат".

Напомним, Чигринский перешел в Барселону в августе 2009 года за 25 млн евро. В июле 2010-го Дмитрий вернулся в Шахтер за 15 млн.

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