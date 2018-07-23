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Яхта Коэнтрау спасла 15 рыбаков у побережья Португалии

12:20 187 Читати українською
Яхта Коэнтрау спасла 15 рыбаков у побережья Португалии
Фабиу Коэнтрау / Getty Images

Защитник мадридского Реала Фабиу Коэнтрау помог спасти полтора десятка рыбаков, которые едва не утонули в открытом море вблизи Порту.

Судно рыбаков начало идти под воду в 18 км от побережья, сообщает El Bernabeu.

Они успели отправить сигнал о бедствии в порт города Авейру. После этого рыбалкам на помощь вышла яхта "Витория Коэнтрау", которая принадлежит левому латералю. По данным главы безопасности портового городка, яхта первой добралась до тонущей лодки и успела их спасти.

Напомним, что Фабиу Коэнтрау сезон 2017/18 провел в лиссабонском Спортинге на правах аренды. Контракт португальца принадлежит мадридскому Реалу. В мае появилась информация, что Спортинг хочет продлить аренду защитника еще на год.

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Фабиу Коэнтрау Фабиу Коэнтрау Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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