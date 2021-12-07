Уже на 11-й минуте опытный нападающий открыл счет в матче, но в том же эпизоде ​​получил травму и вскоре был заменен. Впрочем, 34-летний Яго Аспас решил даже из такого досадного момента извлечь определенную пользу.

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Испанец осознал, что ему понадобится некоторое время на восстановление, поэтому, празднуя гол, снял футболку, за что получил желтую карточку. Она стала для него 5-й в чемпионате – как следствие, следующий матч против Мальорки Аспас пропустит.

Экс-нападающий сборной Испании решил отбыть дисквалификацию во время лечения. Пока неизвестно, как расценят это дисциплинарные органы, ведь Яго Аспас вполне может получить и дополнительное наказание за такие действия.

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