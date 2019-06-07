Яблонец не будет выкупать Соболя у Шахтера

Украинский защитник Эдуард Соболь вернется в донецкий Шахтер.

Соболь выступал за Яблонец на правах аренды в сезоне 2018/2019. Чешский клуб не будет активировать право выкупа контракта футболиста, сообщает официальный сайт Яблонца.

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Напомним, права на Эдуарда Соболя принадлежат донецкому Шахтеру, в состав которого 24-летний защитник и вернется. Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересован Ференцварош.

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К слову, в текущем сезоне Соболь сыграл за Яблонец 27 матчей во всех турнирах, в которых левый защитник забил гол и отдал 3 результативные передачи.