toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Яблонец не будет выкупать Соболя у Шахтера

17:22 7 Читати українською
Яблонец не будет выкупать Соболя у Шахтера
Эдуард Соболь / Яблонец

Украинский защитник Эдуард Соболь вернется в донецкий Шахтер.

Соболь выступал за Яблонец на правах аренды в сезоне 2018/2019. Чешский клуб не будет активировать право выкупа контракта футболиста, сообщает официальный сайт Яблонца.

Цуриков перешел в Яблонец

Напомним, права на Эдуарда Соболя принадлежат донецкому Шахтеру, в состав которого 24-летний защитник и вернется. Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересован Ференцварош.

Ференцварош хочет арендовать Соболя, – Бурбас

К слову, в текущем сезоне Соболь сыграл за Яблонец 27 матчей во всех турнирах, в которых левый защитник забил гол и отдал 3 результативные передачи.

blog_ava
Нидерланды – Англия: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций – как это было
00:30
1264
Теги
Мир Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер Яблонец Яблонец Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
15
мин
Украина
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук