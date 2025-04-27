“Эта игра тесно связана с противостоянием Кубка Украины, который мы сыграли на неделе. Прежде всего, речь идет об усталости, о загрузке в плане физической подготовки. Я не волновался ни до начала поединка, ни на протяжении его течения. Я знал, что второй тайм должен быть сложнее из-за сыгранного матча в Кубке и довольно длинного путешествия.

Спасение Динамо в добавленное время в видеообзоре матча с Шахтером – 2:2

Все же наш оппонент играл в Кубке против команды из низшего дивизиона, они могли лучше подготовиться и выпустить полурезервный состав. Было легко заметить во время матча, что мы устали, мы во втором тайме должны были быть сесть в низкий блок, что не очень свойственно для нас. Считаю, что это совокупность нескольких факторов включая нашу усталость.

Оппонент заслужил свои забитые голы, у них было несколько хороших возможностей во втором тайме. Первый тайм был за нами, а второй – за ними", – сказал Пушич в комментарии Футбол 360.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм