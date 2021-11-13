"Почти 5 лет безумной борьбы, чтобы добраться до этого момента. Я не знал, что это будет так долго, я не знал, что это будет так тяжело, но я знал в своем сердце и в своей душе, что этот день наступит.

Барселона официально объявила о возвращении Алвеса

Я иду в дом, который никогда не покидал. Я сказал перед тем, как ушел: "Я – один из вас., Я не знаю, сколько эта мечта будет продолжаться, но пусть она будет вечной, пока не закончится. До встречи там, где меня больше всего увлекает. С таким же энтузиазмом, как и впервые, с тем же желанием помочь вернуть ЛУЧШИЙ КЛУБ В МИРЕ!!" – написал Алвес в Instagram, прикрепив фотографию, где он на коленях целует эмблему Барсы.

Напомним, 38-летний бразилец подписал контракт до конца сезона, но сыграть в матче сможет только с 1 января.

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