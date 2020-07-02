"Я знал, что Ярмоленко может забить": Мойес не удивился, что украинец принес Вест Хэму победу над Челси

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился эмоциями после матча 32-го тура АПЛ против Челси, победный гол в котором забил Андрей Ярмоленко.

"Я знал, что Ярмоленко может забить. У него хорошая статистика. Я чувствовал, что пора внести изменения и выпустил Андрея на поле. Счет был 2:2, игроки устали, но свежая кровь дала победный результат.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

В последнее время у Вест Хэма было много плохих дней, но я верил в игроков и верил в нашу удачу. Наши игроки заслуживают огромной похвалы. Они сделали большое дело. Мы хорошо поработали, были хорошо организованы. К счастью, мы получили три очка.

Если вы наберете 40 очков, вы будете в безопасности. Мы должны стремиться к этой отметке. Нам надо выиграть еще три встречи", – сказал Мойес в комментарии пресс-службе Вэст Хема.

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