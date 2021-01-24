"Просто замечательно. Мы пропустили гол, но реакция всех игроков была действительно хорошей. Мы показали некоторые хорошие вещи, были хорошие голы. Нам пришлось хорошо защищаться против них. Конечно, в конце были моменты, но мы держали их подальше.

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Бруну забил отличный мяч, хороший штрафной удар. Когда вы оставляете его в запасе, как я сделал сегодня, то он проводит лишние 45 минут тренировки, выполняя штрафные удары. Поэтому я знал, что он может забить, если у него будет такая возможность. Он всегда недоволен, когда я ему говорю завершить тренировку, ведь завтра будет игра. Ему нужен отдых.

Рашфорд играл на острие, справа и слева, и мы чувствовали, что будем иметь возможности переломить матч. Ливерпуль защищается высоко, поэтому мы должны быстро двигать мяч. Мы это сделали, все хорошо", – цитирует Сульшера ВВС.

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