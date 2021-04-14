"Я устал от этого. Прошлым летом все в Англии, все в Европе, все журналисты говорили публике: "Джейдон Санчо будет играть за Манчестер Юнайтед или где-то еще". Но он до сих пор выступает за Боруссию Дортмунд.

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Теперь все пишут: "Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет играть за Реал или Барселону, или другой гранд". Единственный способ проверить точно – после 1 сентября посмотреть, за какую команду он выйдет. Думаю, я знаю, где будет играть Холанд. Это все, что я могу сказать", – заявил Вацке в комментарии ВВС.

Добавим, что Холанд провел в текущем сезоне 34 матча, отличился 33 голами и 10 ассистами. Контракт норвежца с "шмелями" рассчитан до лета 2024 года.

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