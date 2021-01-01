"Я мог бы рассказать тысячу замечательных историй о Моуринью. Например, все знали, что на Рождество я буду один. Мы приехали на тренировку в 15:00, а на моем месте была коробка.

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Я открыл ее, и там был уже приготовлен молочный поросенок. Жозе сказал: "Я знаю, что ты будешь один на Рождество, но тебе не придется готовить ужин, чтобы хорошо поесть". Он обращает внимание на детали из повседневной жизни игроков, которые другие люди не знают. Для футболиста такое отношение очень важно, ведь он понимает, что им интересуются и вне поля", – признался Регилон в интервью AS.

Напомним, что ранее защитник Тоттенхэма и Моуринью заключали пари, после которого наставник сделал замечательный подарок подопечному.

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