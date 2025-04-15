"Мы говорили с ним, как и со многими другими игроками. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Молодой, голодный, с хорошим набором качеств. Посмотрим", – приводит слова Клозе BILD.

Степанов может покинуть Байер – украинского форварда хочет 9-кратный чемпион Германии

Напомним, ранее сообщалось, что украинский нападающий Байера Артем Степанов может продолжить карьеру в Нюрнбезе, который выступает во второй Бундеслиге. Сейчас клуб, который возглавляет Мирослав Клозе занимает 7-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Германии.

К слову, в нынешнем сезоне Степанов провел 26 матчей за юношескую команду "фармацевтов", забил 21 гол и отдал 3 ассиста. Также в активе 17-летнего футболиста 2 поединка за первую команду Байера.

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