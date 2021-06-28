Опытный нападающий опубликовал трейлер фильма в своем твиттере.

Ибрагимович был успешно прооперирован – Милан потерял свою звезду на длительный срок

Драма посвящена первым шагам Ибрагимовича в футболе. "Я Златан" охватит два жизненных периода шведа – 11-13 и 17-23 лет. Десять лет назад свет увидела одноименная автобиография Ибрагимовича. Сыграют роль бомбардира сразу два актера.

Напомним, что Златан Ибрагимович родился в шведском Мальме в семье мигрантов из Югославии. На профессиональном уровне он дебютировал в 1999 году в составе одноименного клуба из родного города.

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