"Я же вам говорил!": Тухель ответил журналистам на критику
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над Сербией (5:0).
После победы над Андоррой "всего лишь" со счетом 2:0 пресса раскритиковала Тухеля и его команду – журналисты ожидали более уверенной победы. В следующем матче "Три льва" разгромили Сербию со счетом 5:0.
"Я же вам говорил! Нужно немного доверия к тому, что мы делаем. Мы говорим вам, что чувствуем и видим на тренировочном сборе – я вам не вру. Если бы я этого не видел, я бы сказал, что мы еще не готовы.
Я рад, что игроки смогли показать то, что демонстрировали мне на протяжении этой недели. Эта неделя была замечательной – настроение и то, как мы играли в обоих матчах. Сегодня – уверенная победа над сложным соперником в сложных условиях. Это была командная работа, командная игра – мы помогали друг другу.
И на поле не было никакого негативного отношения к делу, никакого проявления разочарования. Для меня это была командная работа в чистом виде. Мы показали высокий уровень игры и добились заслуженной победы.
Эти сборы стали эталоном", – цитирует Тухеля ВВС.
